Un nouveau cas chez les Merengue. Le président du Real Madrid Florentino Perez, âgé de 73 ans, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club espagnol mardi, plus d'une semaine après la contamination de son entraîneur Zinédine Zidane. «Le Real Madrid confirme que notre président Florentino Perez a présenté un résultat positif au test du Covid-19 auquel il se soumet régulièrement, bien qu'il ne présente aucun symptôme», a indiqué le club dans un communiqué. À la tête du Real Madrid depuis presque 20 ans (sauf entre 2006 et 2009), Florentino Perez, l'un des hommes les plus riches et plus influents d'Espagne, est également le P-DG du groupe ACS, géant du BTP et des, services. L'ancien président du Real Madrid (1995-2000) Lorenzo Sanz est mort du Covid-19 en mars. Il était âgé de 76 ans.