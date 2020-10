Islam Slimani, qui évoluait la saison dernière du côté de l'AS Monaco, est désormais retourné à Leicester City. Mais l'attaquant algérien s'est confié à France Football sur sa saison en Ligue 1 et sur sa réussite durant cet exercice 2019-2020. Slimani a donc déclaré: «Personne ne croyait en moi. Je me souviens lors de ma présentation en conférence de presse, il y avait Wissam Ben Yedder, Henry Onyekuru et le président Oleg Petrov. Les journalistes posaient des questions à tout le monde sauf à moi... C'était comme si je n'existais pas. Je me suis dit dans ma tête: ‘‘Vous allez bien voir qui est Slimani.'' J'ai eu envie de montrer que j'avais des qualités et que, si j'étais là, ce n'est pas du tout par hasard.» Et il est également revenu sur sa relation avec Ben Yedder, qui a fait des merveilles et a déclaré: «Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé une belle complicité avec lui. Sur le terrain, il est évident que l'on se complète parfaitement. C'est un joueur intelligent, très adroit devant le but.» Concernant sa relation avec l'entraîneur Robert Moreno, l'international algérien a déclaré: «De ma part, il n'y avait aucun problème à son égard. Avant même qu'on commence quoi que ce soit, il m'a dit que je serai remplaçant et que je ne jouerai plus. Il est arrivé et il savait déjà. Il ne m'a même pas laissé la chance de prouver le contraire. Il n'y avait aucune concurrence possible. Il m'a juste dit: «Islam, tu étais un des meilleurs lors de la phase aller. Je vais jouer avec un seul attaquant, et toi tu seras remplaçant». En évoquant sa psychologie footballistique, le Champion d'Afrique assure qu'être critiqué «me (le) motive. Cela ne me fait pas mal. Je suis un joueur qui a besoin de prouver, qui a besoin de se sentir en difficulté. Le confort, ce n'est pas vraiment mon truc. Quand je vois les critiques sur mon style, cela me donne envie de montrer et de fermer des bouches» en ajoutant que «ceux qui suivent ma carrière savent parfaitement que ce genre de choses m'a toujours servi à être fort. Au contraire de beaucoup, cela anime en moi une rage incroyable. C'est un moteur qui me permet de montrer ce que je vaux vraiment». Par ailleurs, Slimani, qui n'a pas encore trouvé un club preneur, était bel et bien dans le viseur de l'O Lyon, comme l'a annoncé en exclusivité Sky Sports. La chaîne Téléfoot a confirmé l'intérêt du directeur sportif lyonnais, le Brésilien Juninho, qui n'a pas pu aller au bout de cette opération. En effet, la venue de l'attaquant de Leicester City était conditionnée aux départs de Jeff Reine-Adélaïde et de Memphis Depay. Le milieu a bien rejoint l'OGC Nice en prêt avec option d'achat. Mais l'attaquant néerlandais, lui, n'a pas pu signer au FC Barcelone. Obligeant l'international algérien à rester à l'écart chez les Foxes.