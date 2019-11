La JS Kabylie a présenté sa nouvelle recrue hivernale, le Libyen Mohamed Abdullah Abdussalam Tubal, lors d’un point de presse organisé au siège du club à Tizi Ouzou. Agé de 26 ans, l’ancien milieu de terrain offensif de l’Ittihad Tripoli, de l’ES Tunis et d’Al-Sadd du Qatar, qui compte 35 sélections en Equipe nationale, a signé pour trois années avec les Jaune et Vert.

Assurant avoir été contacté par plusieurs équipes algériennes et tunisiennes, mais « opté pour la JSK qui a une grande notoriété continentale », Tubal a espéré « être à la hauteur des attentes du président et des supporters du club », ajoutant n’avoir rencontré aucune difficulté lors des négociations avec la direction des Canaris.

Tubal, qui possède déjà une licence africaine toujours en cours avec l’Ittihad Tripoli, ne pourra pas participer avec la JSK à la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, souhaitant gagner un titre national avec le club du Djurdjura pour pouvoir jouer avec lui une compétition continentale la saison prochaine.

S’agissant du renforcement de l’effectif du club lors du prochain mercato hivernal, aucune information officielle n’a été donnée, à l’occasion, par la direction des Canaris qui vise cependant, a-t-on indiqué dans l’entourage du club, deux joueurs défensifs dont l’identité n’a pas été révélée.