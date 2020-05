Les relations entre les peuples algérien et marocains ont de tout temps été fraternelles et l'entente est bien réciproque. Sur le plan politique, c'est l'escalade de la part des personnes dites «diplomatiques» côté marocain, et la dernière déclaration du consul de ce royaume en sont la parfaite illustration. Chose qui est allée plus loin encore, juste après les déclarations de l'international algérien, Riyad Mahrez, interviewé par le jouraliste de beIn Sports, Smaïl Bouabdallah, où des Marocains manipulés ont saisi l'occasion pour fustiger le capitaine des Verts. De quoi s'agit-il au juste? Mahrez a déclaré à propos des supporters (et non pas seulement des marocains): «A Paris, quand l'Algérie joue, les mecs ne sont pas pour nous. Tu crois que les Marocains, ils sont pour nous? Peut-être les Tunisiens. Mais les Marocains pas pour nous hein (rire).

Les Sénégalais, les Camerounais...». Il précise, en outre: «Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. On crie trop et on parle trop. On est là et on fait les fiers.» Ainsi, et à bien analyser les déclarations de Mahrez, on s'aperçoit qu'il évoquait les communautés africaines établies à Paris, dont les Marocains. Ce qui, d'abord n'est donc pas généralisé à tous les Marocains et autres Africains, qui, d'ailleurs, n'ont pas réagi aussi négativement que les Marocains, car ils ont pris ces propos dans leur contexte et n'ont fait aucune lecture. Contrairement aux Marocains, qui ont réagi plutôt négativement. Ceux qui ont réagi négativement à ces propos de Mahrez sont, soient eux-mêmes contre l'Algérie et donc ce que dit Mahrez les touche, soit qu'ils sont manipulés et c'est le plus plausible. Pourtant, les vrais fans marocains savent pertinemment que Mahrez n'a aucune intention de nuire aux supporters marocains, lui dont la grand-mère du côté maternel est bien marocaine. à moins que ces responsables se souviennent toujours que Raouraoua, ex-président de la FAF, leur avait chipé ce même Riyad Mahrez. Faut-il rappeler qu'en 2011, Raouraoua avait mis les bouchées doubles pour que Mahrez choisisse l'Algérie, lui qui avait trois possibilités: jouer pour l'Algérie pour son lien de parenté paternel, jouer pour le Maroc, côté parenté maternelle ou la France où il est né. Mais, les responsables de la Fédération marocaine de football ne savait pas ce petit détail. Hallilhodzic, sélectionneur de l'Algérie à l'époque et actuellement à la tête de la sélection marocaine, n'avait pas inclus Mahrez dans ses plans puisqu'il ne voulait pas chambouler son effectif. Mais, Raouraoua lui a demandé de l'inclure et de le convoquer en stage. Pour revenir aux propos de Mahrez sur les fans marocains en France, son comportement exemplaire dans les stades et hors des stades montrent à chacune de ses sorties et réactions qu'il ne pense jamais nuire à quiconque et encore moins aux Marocains dont la grand-mère en est une. Quant à ceux qui veulent attiser l'animosité entre les deux peuples frères, les Algériens prônent la sagesse et la fraternité dans le sens le plus large du terme. La dernière preuve est que lors de la réaction haineuse du consul marocain qui n'a pas hésité à lâcher devant un rassemblement de membres de sa communauté présente dans leur second pays: «Nous sommes dans un pays ennemi. Je vous le dis en toute franchise.» Ce dérapage incite à la haine et nuit, une fois de plus, aux relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il serait plus judicieux de rappeler ces bons moments partagés entre les Marocains et les Algériens en Egypte lors de la phase finale de la CAN, où les supporters marocains ont soutenu les Verts et les Algériens qui leur ont rendu la pareille lors de leur match face à l'Afrique du Sud. Sans oublier les fêtes de la consécration de l'Algérie entre les vrais fans marocains et algériens. Enfin, vive le Maghreb des peuples!