Aujourd’-hui à Luanda, capitale angolaise, la mission du deuxième représentant algérien en Champions League africaine, l’USM Alger, ne sera pas aisée face au Pétro Luanda, dans le cadre de la seconde journée de la phase des poules de la compétition continentale. Tenue en échec lors de la première journée face aux Marocains du WA Casablanca (1-1), les Algérois sont dos au mur et se doivent de revenir avec un résultat probant leur permettant de garder leurs chances intactes de se qualifier au prochain tour. Première contrainte pour les Rouge et Blanc d’Alger, ce long périple qu’ils ont dû effectuer pour rallier la capitale angolaise, en effectuant une escale à Doha, au Qatar, avant de continuer le voyage vers Luanda. Ce long voyage pourrait avoir des répercussions fâcheuses sur l’équipe, d’où l’insistance du staff technique, une fois sur place, sur le volet de la récupération. Autre embarras, le fait que les Angolais se trouvent eux aussi dos au mur après leur première défaite en déplacement chez les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (0-3) lors de la journée inaugurale. Ceci dit, les Angolais ne veulent surtout pas rater l’occasion de jouer à domicile et devant leur public pour mettre tous les moyens à leur disposition pour empocher le butin du match. Mais ce n’est pas tout, l’USMA devra se passer, aujourd’hui, des services de son maître à jouer, le Libyen Ellafi, suspendu pour cumul de cartons. Malgré cette absence, le staff technique va devoir trouver la solution pour son remplacement. Trois obstacles de taille, donc, pour le représentant algérien, mais ses joueurs ne veulent pas pour autant baisser les bras. Ils se disent prêts à relever le défi et croire à fond en leurs chances, « sinon, à quoi bon avoir effectué ce déplacement ». Le premier responsable technique des Rouge et Noir, Billel Dziri, annonce la couleur et montre la voie à ses joueurs. Il estime que son équipe ne lésinera pas sur les moyens pour revenir avec un bon résultat, se disant « confiant » que ses joueurs « seront à la hauteur ». « Nous avons notre idée sur notre adversaire ainsi que la manière avec laquelle le contrer et le surprendre.

Nous avons travaillé en fonction de ce que nous avons comme informations en attendant de voir la réaction des joueurs le jour du match. Le périple a été long, certes, avec aussi l’absence d’Ellafi, mais il faut s’y habituer. A chaque chose, il faudra trouver une solution et ne pas baisser les bras ou crier défaite avant l’heure.

Les joueurs le savent et la balle est désormais dans leur camp », a indiqué le coach à l’arrivée de son équipe, jeudi, à Luanda.

La détermination y est, les qualités aussi, et tout le monde à l’USMA croise les doigts en attendant un sursaut d’orgueil de la part des joueurs dans cette rencontre difficile, faut-il le reconnaître, sur tous les plans.