Peu de changements sont à signaler dans le classement ATP publié, hier, toujours dominé par le trio Djokovic-Nadal-Thiem et dans lequel Andrey Rublev atteint pour la première fois la 8e place, à deux semaines du début du Masters de Paris-Bercy. Après sa victoire face au Croate Borna Coric (24e, +3) dimanche à Saint-Pétersbourg, qui s’ajoute à ses titres remportés en 2020 à Doha, Adelaide et Hambourg, le jeune Russe de 22 ans renforce encore ses chances de se qualifier pour le Masters (fin novembre à Londres), réservé aux huit meilleurs joueurs de l’année. Des deux autres tournois maintenus, la semaine dernière, malgré la pandémie de Covid-19, celui de Cologne et celui de Sardaigne, sont sortis vainqueurs respectivement l’Allemand Alexander Zverev (7e joueur mondial), vainqueur du jeune prodige canadien Félix Auger-Aliassime, et le Serbe Laslo Djere, qui grimpe du coup de 21 places pour atteindre le 53e rang. Cette semaine, seuls deux rendez-vous ont été maintenus: à Cologne de nouveau, où Zverev rempile, et à Anvers, qui verra le Belge David Goffin (14e) se confronter notamment à l’Argentin Di ego Schwartzman (9e, -1), demi-finaliste à Roland-Garros.