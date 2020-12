Actuellement au Borussia Dortmund où il ne cesse d'empiler les buts, le jeune attaquant Erling Haaland est de plus en plus convoité en Europe. Toutefois, peu de ses prétendants auront une chance de pouvoir s'offrir l'international norvégien puisque d'après son agent Mino Raiola, seul un club capable de gagner la Ligue des Champions pourra le recruter.

«Il a l'ambition de gagner la Ligue des champions. Quand il partira, Haaland ne le fera pas pour l'argent mais plutôt pour une question d'ambition et de charme que lui fera son nouveau club. Je le répète, ce n'est pas une question d'argent et il est très bien là où il est.»

Le Real Madrid ou encore les deux clubs de Manchester seraient notamment sur ses traces.