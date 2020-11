Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, s'est exprimé sur sa situation avec le club lombard, au terme de la lourde défaite contre Lille à San Siro jeudi soir (0-3) dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Interrogé par Sky Italia, le technicien de 55 ans n'a pas perdu sa motivation sur le banc des Rossoneri, en dépit de cette contre-performance face au LOSC. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Transalpin s'est dit heureux et décidé à poursuivre sa mission aux côtés des partenaires de Zlatan Ibrahimovic. «Je me sens très bien à Milan, il y a un environnement cohérent. La direction est toujours proche de l'équipe et il y a un environnement fantastique à Milanello. Quand il y a ces composants, vous pouvez donner le meilleur de vous-même.» L'ancien entraîneur de la Fiorentina mène actuellement l'AC Milan en tête de la Série A, avant la réception demain soir du Hellas Vérone lors de la 7e journée.