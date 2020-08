Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, s'est de nouveau arrêté sur la question de l'avenir de l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. Interrogé par La Repubblica, le coach des Rossoneri reste persuadé que l'ancien Parisien poursuivra l'aventure en Lombardie. «Maldini, Gazidis, Massara et moi sommes tous convaincus qu'il doit continuer avec nous. Je reste en dehors de la négociation économique, mais nous sommes tous conscients de ce qu'il a donné. Tout ne se passe pas bien en une saison. Mais il rend tout facile. Il est faux de parler d'âge, c'est un professionnel à 100%. Il enseigne aux jeunes le sérieux, la compétitivité à chaque entraînement. Il est le premier arrivé et le dernier à partir. Ce sont des signaux très forts. Il a un grand respect pour les rôles. Une fois, il m'a dit: Vous décidez et je respecterai toujours vos choix. Nous avons tous appris de lui. C'est l'exemple quotidien de la manière de rester à un niveau élevé. Il apprend à ne jamais être satisfait.» Débarqué l'hiver dernier à San Siro, l'avant-centre de 38 ans a marqué 11 buts en 20 matchs, pour 10 réalisations en 18 rencontres de Série A.