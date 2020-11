L'AC Milan, actuel leader de Serie A, a annoncé samedi que son entraîneur Stefano Pioli avait été testé positif au Covid-19. Il a été placé à l'isolement. Stefano Pioli a été testé positif après un test effectué dans la matinée. Les autorités sanitaires en ont été informées et l'entraîneur mis en quarantaine chez lui, a détaillé le club dans un communiqué. Le club italien a précisé que Pioli, 55 ans, ne présentait aucun symptôme et que tous les autres joueurs et membres de l'équipe technique avaient été testés négatifs. Milan a annulé son entraînement programmé samedi, mais a prévu de préparer le déplacement à Naples le 22 novembre à partir de lundi, en attendant les contrôles sanitaires.