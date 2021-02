Totalement amorphe, le Milan AC s'est incliné sur la pelouse de La Spezia (0-2), samedi dernier en Série A. Une défaite logique pour le coach lombard, Stefano Pioli, qui a secoué ses joueurs. «Ce sera une leçon précieuse pour nous tous. Nous réalisons que si nous ne performons pas à un certain niveau, nous sommes punis. La Spezia a gagné à juste titre. C'est notre première défaite méritée de la saison, car nous n'avions pas assez de qualité ou d'intensité et nos adversaires en ont profité. (...) Nous avons eu du mal tout au long du match, rien n'a fonctionné, y compris mes choix et la performance des joueurs. Nous devons nous reprendre dès la semaine prochaine», a souligné le manager milanais pour DAZN. Dans une semaine, c'est un bouillant derby face à l'Inter Milan qui attend Milan.