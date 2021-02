Gérard Piqué veut y croire. Absent des terrains depuis sa blessure au ligament croisé antérieur du genou droit, contractée le 21 novembre dernier face à l'Atletico de Madrid, le défenseur central du FC Barcelone fait son possible pour accélérer sa récupération. Piqué s'est fixé un objectif: être remis pour le choc des 8es de finale de la Ligue des champions face au PSG. Depuis un moment déjà, le Catalan est obnubilé par les retrouvailles entre son club et les Parisiens. S'il pensait dans un premier temps ne jouer qu'un rôle de simple spectateur, il se pourrait donc qu'il soit sur pied pour jouer contre le PSG. C'est en tout cas ce que croit savoir la Cadena SER qui confirme que l'objectif majeur que s'est fixé Gérard Piqué est d'être là le 16 février sur la pelouse du Camp Nou. Celui qui aura 34 ans ce 2 février 2021, récupère beaucoup plus vite que prévu de sa blessure au genou. Son retour n'était envisagé qu'en début avril, mais il court déjà et espère donc être au moins sur la feuille de match que concoctera Ronaldo Koeman pour affronter le Paris Saint-Germain.