Pendant le dernier mercato estival, le FC Barcelone a tout tenté pour rapatrier Neymar. Mais en vain puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont montrés implacables dans les négociations. Il faut dire que les dirigeants du PSG ont clairement ouvert la porte de sortie à leur numéro 10 tout en fixant son prix de départ à 300 millions d’euros. Déjà endetté après les arrivées de Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, le club catalan s’est vu dans l’incapacité de s’aligner sur un tel montant. L’affaire a donc finalement capoté. Et pourtant, en interne, une grande majorité du vestiaire souhaitait également le retour de Neymar en Catalogne. Les cadres comme Lionel Messi, Luis Suarez et Gérard Piqué ont même proposé à leur direction de revoir à la baisse leurs salaires sur plusieurs années afin de faciliter la tâche au club. Cela n’a pas suffi comme le regrette Gérard Piqué. « Neymar de retour à Barcelone ? Tout est possible dans le football. Avant son départ, nous lui avons dit : ‘’tu pars pour une prison dorée’’. Mais la porte sera toujours ouverte pour lui. Il se dit qu’il veut toujours revenir à Barcelone. Nous avons dit à Bartomeu que s’il avait besoin de différer les paiements de nos contrats par rapport au fair-play financier pour faire revenir Neymar, nous étions prêts à le faire. Il était possible de lisser les paiements sur la deuxième année ou la troisième année à venir. Sans parler d’une baisse de salaire, l’idée était de trouver une solution pour permettre le retour de Neymar. Le club a apprécié, mais il y a eu ensuite d’autres problèmes», a expliqué l’international espagnol au micro de la Cadena SER. Reste à savoir si les Blaugranas voudront revenir à la charge dans ce dossier l’été prochain.