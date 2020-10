À vrai dire, l'inconscience de certains responsables du sport en Algérie n'a pas d'égal, sinon, comment expliquer ce qui s'est passé lors du dernier regroupement de l'Equipe nationale de judo au Centre national de Souidania (Alger). Selon le protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports, les athlètes retenus pour ce stage de préparation aux prochains championnats d'Afrique, doivent effectuer des tests PCR pour détecter une éventuelle infection au Covid-19. Chose faite et deux cas se sont avérés positifs. Il s'agit des deux soeurs Houaria Kaddour (48kg) et Chaima Kaddour (63kg). Celles-ci ont été placées en isolement pour une courte période, avant qu'elles ne soient libérées du lieu du stage pour rejoindre leur domicile. Or, elles devaient être mises en quarantaine pour une période encore plus longue, avant de passer de nouveaux tests. Dans le cas où ceux-ci s'avèrent négatifs, les deux athlètes pourraient, le cas échéant, quitter les lieux. Sur ses différents canaux de communication, l'instance fédérale n'a pipé mot sur ces deux cas, ce qui constitue, s'accorde-t-on à dire, «une erreur grave». Pis encore, alors que les autres athlètes et mem-bres des différents staffs, même s'ils ont été contrôlés négatifs, devaient rester au même lieu de regroupement, jusqu'à la fin de la période de confinement prescrite dans le protocole sanitaire, il a été décidé de les libérer, avec tout ce que cela comporte comme risques sur soi-même et sur autrui. Aucune séance d'entraînement n'a eu lieu, finalement, et tout le monde est rentré bredouille. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le bureau exécutif de la FAJ s'était réuni, mardi dernier, sous la présidence de son premier responsable, Rachid Laras, pour évoquer la situation que traverse la pratique du judo en cette période de crise sanitaire. Dans le compte rendu de ce conclave, l'on a écrit que «la FAJ veille au strict respect des orientations du ministère de la Jeunesse et des Sports». L'on a aussi rapporté que la commission médicale de la Fédération «suit attentivement, la préparation des différentes Equipes nationales en cette conjoncture sanitaire particulière». Mais au premier regroupement, depuis l'avènement de la pandémie, force est de constater que c'est tout le contraire qui se produit. Cette «maladresse aux lourdes conséquences» incitera-t-elle la tutelle à réagir et à prendre les mesures qui s'imposent? Wait and see...