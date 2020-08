L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo a dévoilé son projet pour la Vieille Dame. Et sans surprise, le technicien italien compte se reposer sur le duo Cristiano Ronaldo (35 ans) - Paulo Dybala (26 ans). «Avec Cristiano, on a parlé avant la reprise, notamment pour que je lui donne les horaires des entraînements (rires). On a rediscuté, du présent et du passé. Nous aurons le temps de parler des questions techniques et tactiques dans les prochains jours. Ronaldo et Dybala? Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble, et c'est valable dans tous les clubs, tant qu'il y a un esprit de sacrifice, à l'intérieur d'une structure de jeu. Un départ de Dybala? Non, il n'a jamais été sur le mercato. Il fait partie de notre projet», a assuré Pirlo.