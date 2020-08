À peine intronisé sur le banc de la Juventus Turin, Andrea Pirlo façonne déjà son effectif pour la saison prochaine. L'entraîneur de la Vieille Dame a par exemple indiqué la sortie à sept joueurs, parmi lesquels le milieu de terrain Blaise Matuidi. Mais ce n'est pas tout, le média Sky Sport Italia nous apprend que le technicien italien ne s'opposera pas non plus au départ d'Aaron Ramsey (29 ans, 24 apparitions et 3 buts en Série A pour la saison 2019-2020), si le Gallois le demande. Arrivé libre en provenance d'Arsenal l'été dernier, Ramsey n'a pas vraiment réussi à s'imposer sous les ordres de l'ancien coach turinois Maurizio Sarri sur cet exercice 2019-2020. Et visiblement, Pirlo a prévu de sérieusement renforcer son entrejeu, ce qui risque de diminuer encore le temps de jeu du natif de Caerphilly.