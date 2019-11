Un temps annoncé comme proche du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain de la Juventus, Miralem Pjanic (29 ans, 9 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) ne compte pas quitter la Vieille Dame. « C’est la quatrième année que je suis ici et je me sens vraiment bien. C’est un club que j’aime beaucoup, pour sa façon de grandir, son histoire. C’est une équipe fantastique et je suis très heureux, je peux donc profiter au maximum de mon football. Je suis l’un des plus anciens et j’ai beaucoup de matchs derrière moi, je me sens important, comme beaucoup d’autres ici », a prévenu le Bosnien pour le journal italien Tuttosport. Avant d’ajouter. « Je me suis toujours fixé de nouveaux objectifs pour être le meilleur car nous sommes dans un club très ambitieux, qui veut absolument remporter la Ligue des Champions ». Voilà qui a le mérite d’être clair.