Une cellule de réflexion pour la révision des statuts du Comité olympique et sportif algérien (COA) a été mise en place, à l'occasion de la réunion du bureau exécutif, mercredi au siège de l'instance olympique à Ben Aknoun (Alger). Cette cellule sera chargée d'élaborer de nouvelles dispositions réglementaires, en collaboration avec les représentants des Fédérations sportives nationales et les membres de l'assemblée générale de l'instance olympique, selon un communiqué du COA. Réuni mercredi en session ordinaire sous la présidence d'Abderrahmane Hammad, le bureau exécutif a étudié et discuté de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment les préparatifs de la prochaine assemblée générale ordinaire du COA, prévue le 14 novembre à Alger. Dans le cadre des orientations du Comité international olympique (CIO), deux projets de création d'un Centre universitaire d'étude et de recherche scientifiques ont été réceptionnés par le COA et les deux initiateurs de ces projets seront invités à en exposer les grandes lignes, précise le COA. Concernant l'opération «Judo à l'école», lancée à Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Oran et Constantine, 20 écoles ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus. La question de leur reprise a été discutée et le COA attend, à cet effet, une décision des autorités sanitaires publiques, a informé la même source. S'agissant de la préparation des athlètes algériens aux jeux Olympiques de Tokyo, un point de situation a été présenté par la championne olympique Hassiba Boulmerka, chef de mission. À ce titre, il a été proposé une réunion de coordination entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le COA à l'effet de tracer une feuille de route pour la finalisation du programme de préparation des athlètes aux JO, conclut le communiqué du COA.