L'Expression: Quel climat règne actuellement au COA?

Abderrahmane Hammad:J'estime que nous avons traversé, durant une longue période, des turbulences et des difficultés qui n'ont pas aidé le COA à être le ciment nécessaire entre tous les acteurs et les organisations d'animation et de développement des activités sportives, basées sur les valeurs de l'Olympisme. Je peux vous dire qu'actuellement, le climat est calme et serein, pas seulement pour cause de Covid-19 qui a gelé presque toutes les activités sportives, aussi bien sur les terrains que dans les salles, mais par le fait d'avoir remis le COA sur les rails de la légitimité à travers l'application des dispositions légales et réglementaires qui régissent notre mission.

Quelles seront vos priorités en ce temps de Covid-19?

Nous avons tracé les contours de nos priorités pour le restant du mandat en tant que COA, avec les membres de l'Exécutif animés de la même volonté. Objectif: rassembler toutes nos forces, nos moyens et nos efforts pour accompagner et aider nos athlètes à reprendre le chemin des qualifications aux prochains jeux Olympiques, en soutien et en collaboration avec les fédérations sportives encore en course, et en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous devons aussi rester à l'écoute et à jour, du processus en cours pour l'organisation administrative, technique et logistique de la participation algérienne aux JO de Tokyo 2021, à l'heure où des changements et des adaptations imposés par l'évolution de l'épidémie de Covid-19 sont régulièrement analysés et pris en compte par le Comité d'organisation des JO et le CIO. En interne, et afin d'éviter justement certaines inadéquations et contradictions dans nos textes dont la dernière mise à niveau remonte à 2013, il était nécessaire de marquer une halte pour passer en revue nos statuts et règlements. Leur révision est à l'ordre du jour, et une cellule de réflexion a été, d'ores et déjà, créée pour ce faire. À cette opération seront associés des représentants des Fédérations sportives nationales et tout acteur du mouvement sportif national pouvant apporter une valeur ajoutée à cette réflexion. Le dernier mot reviendra, bien entendu, à l'assemblée générale.

À cause du Covid-19, les athlètes ont du mal à préparer les prochains JO de Tokyo-2021 et les Jeux méditerranéens d'Oran-2022 que diriez-vous là-dessus?

Il n'y a, pour le moment, aucune autre solution face à la violence et la vitesse de propagation de la pandémie de Covid-19, dans le monde entier. Sur le plan sportif, c'est une catastrophe pour les athlètes sur tous les plans. Après plusieurs mois d'inactivité, il est inutile de redire combien sont importants le déficit et les dégâts sur le plan physique et mental. Beaucoup de pays ont mis en oeuvre des processus de reprise graduelle de leurs activités conditionnées par de lourds dispositifs de distanciation et de protection sanitaires. Chez nous également, cela a été fait pour une partie de nos athlètes, sous un protocole strict conduit par les autorités sanitaires, le MJS, le CNMS et l'institut Pasteur d'Algérie. Le COA, faut-il le signaler, a contribué concrètement à la concrétisation de ce processus. Les fédérations sportives ont adhéré à cette voie, et nos élites concernées par les JO et les JM d'Oran sont à l'entraînement. Je tiens à rendre un grand hommage aux personnels médical et paramédical, mobilisés pour assurer la prise en charge de nos représentants à qui, je souhaite beaucoup de réussites.