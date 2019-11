Du côté du Wydad de Casablanca, l’on vise également le même objectif que l’USM Alger, à savoir réussir l’entrée en lice dans cette compétition continentale des clubs. C’est, donc, l’enjeu de cette première journée du groupe « C » où dans l’autre match, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns accueilleront les Angolais de Petro Atletico également ce samedi à 20h. Le derby maghrébin entre l’USMA et le WAC s’annonce aussi difficile pour les deux équipes qu’indécis et ouvert à tous les pronostics.

Les deux équipes restent sur des résultats négatifs.

L’USM Alger reste sur une défaite en déplacement à Biskra face à l’USB (0-1) en championnat d’Algérie alors que son adversaire du jour, le WA Casablanca reste sur une amère élimination en 8es de finale de la coupe arabe des clubs par leurs voisins du Raja après un match retour fou (4-4, 1-1 à l’aller).

Pis encore, le WAC a été également battu lors de son précédent match en championnat à domicile par la RS Berkane (0-1). Sur le plan de l’effectif, le coach des Rouge et Noir, Bilal Dziri, pourrait compter sur l’ensemble de ses joueurs à l’exception de Walid Ardji, qui vient juste de reprendre les entraînements avec le groupe après une période de convalescence suite à une intervention chirurgicale. Par contre, la direction de l’USMA vient de recevoir les lettres de sortie de l’Arabie saoudite et de l’Italie, des joueurs Hichem Belkaroui et Adem Redjehimi, qui n’étaient pas qualifiés pour prendre part aux premier et deuxième tours préliminaires de la Ligue des champions africaine et qui sont désormais qualifiés.

Le staff technique de l’USMA aura, donc, bien l’embarras du choix en matière d’effectif. Pour ce premier match des poules, Dziri indique : « Nous sommes conscients de ce qui nous attend face au Wydad de Casablanca et notre mission sera bien difficile. » Avant d’ajouter : « Les joueurs sont bien concentrés sur ce match et ils visent les trois points. » Quant à son adjoint, Farid Zemiti, il a indiqué qu’«après avoir visionné quelques matchs de la formation marocaine, on a bien une idée sur le WAC et on ne laissera rien au hasard. On a eu, donc, l’occasion de déceler les maillons forts et faibles de cette équipe, ce qui nous a servi beaucoup en bien lors de la préparation en prévision du derby de ce samedi ». Côté adverse, les joueurs de l’entraîneur serbe, Zoran Manojlovic, ont effectué, hier, leur ultime séance d’entraînement au stade de Blida, à l’heure du match. Côté effectif, le staff technique du WAC devra composer sans les services d’Ismaïl El-Haddad, Salaheddine Saïdi, blessés, ainsi que les sanctionnés Mohamed Nahiri, Yassine El Kharroubi et Anas Asbahi, relégués chez la réserve. En revanche, le milieu offensif Walid El-Karfti sera présent.

Ainsi, les joueurs de l’USMA se doivent de profiter de la situation actuelle de l’équipe marocaine pour arracher une première victoire dans cette phase des poules pour mieux appréhender la suite de la compétition avec un moral au beau fixe.