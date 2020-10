Après avoir assuré le premier match amical contre le Nigeria, vendredi dernier, (1-0) en Autriche, Djamel Belmadi et les joueurs de la sélection nationale sont concentrés sur la préparation active de leur seconde rencontre amicale prévue, demain, à La Haye aux Pays-Bas. Il est utile de remarquer que Belmadi a toujours choisi les difficultés pour permettre à ses joueurs de se familiariser aux différentes situations que pourrait vivre une sélection nationale pour atteindre ses buts, soit «la perfor-mance et toujours la performance».

Le driver des Verts n'a pas caché son objectif premier, qui est d'être «le roi de l'Afrique». Il l'a prouvé en juillet dernier en arrachant le tire continental au Caire en Egypte. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus difficile, car arriver aux cimes est facile, et y demeurer est beaucoup plus difficile. Belmadi a bien accepté que le stage des Verts de cette date FIFA du mois d'octobre soit divisé en deux parties pour la préparation de l'équipe: une première partie qui s'est déroulée en Autriche, ponctuée par un premier match amical contre le Nigeria, emporté, vendredi dernier, par Mahrez et ses compatriotes.

Quant à la seconde partie de ce stage, Belmadi et les joueurs l'ont débutée, samedi à La Haye aux Pays-Bas et elle sera ponctuée par un second match amical contre le Mexique prévu demain. Justement, les Verts se sont entraînés samedi soir, soit le jour de leur arrivée à La Haye sur la pelouse du stade Zuiderpark Den Haag. Durant cette séance, Belmadi n'a travaillé qu'avec un groupe réduit de

11 joueurs, à savoir ceux qui n'ont pas participé au premier match amical contre le Nigeria.

Il s'agit de Yacine Brahimi, Mohamed Fares, Abdel Jalil Medioub, Maxime Rahou-Spano, Mehdi Zerkane, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli, Ismaël Bennacer, Baghdad Bounedjah, Raïs M'Bolhi et Izzedine Doukha. D'ailleurs, il est utile de noter que l'environnement aux Pays-Bas est bien différent de celui de l'Autriche, puisque à La Haye il fait très froid et il y a eu une pluie fine au moment de la séance d'entraînement des Verts. Pour les joueurs qui ont disputé le match contre le Nigeria, ils sont restés à l'hôtel Hilton pour des séances de soin et de massage, histoire de récupérer après les efforts fournis durant la rencontre contre les Super Eagles. Quant à la journée d'hier, les Verts ont eu une séance vidéo à 12h30 pour visionner leurs prochains adversaires, les redoutables joueurs mexicains. Le staff technique décortiquera donc le jeu de cette sélection mexicaine afin d'être prêts à les affronter demain et surtout pour arracher une autre victoire et demeurer ainsi invincibles sous la houlette du coach Djamel Belmadi et ses collaborateurs. Or, il se trouve aussi que le coach argentin de la sélection mexicaine, Martino, veut préserver l'invincibilité de sa sélection depuis la déroute face à l'Argentine à la fin de l'année passée. Ce qui promet une joute amicale bien animée, puisque les deux sélections tenteront de dominer le match et surtout de l'emporter.

Car en football, seules les victoires comptent. La preuve tous les classements du monde ne se basent que sur les victoires. À rappeler enfin que ce deuxième match des Verts et des Mexicains est prévu demain à La Haye à 20h.