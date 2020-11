Le Mouloudia d'Alger est entré de plein pied dans la préparation de son premier déplacement en Ligue des champions d'Afrique, prévu le 26 du mois en cours en direction du Bénin, où il doit affronter l'équipe locale, le 29 du même mois à Porto-Novo. Il est important de rappeler que ce match contre l'équipe béninoise des Buffles du Bourgo entre dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, dont les matchs aller se tiendront, du 27 au 29 novembre, avec un déplacement au Bénin pour le MCA. Les matchs retour se tiendront, quant à eux, du 4 au 6 décembre prochain, avec un match au 5-Juillet pour le Mouloudia d'Alger. En cas de victoire pour ce premier tour, les protégés de Nabil Neghiz affronteront le vainqueur de la confrontation entre le Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfax (Tunisie). Après le match amical de la semaine dernière perdu face à la JS Saoura, les joueurs du MCA ont eu une journée de repos avant de reprendre les entraînements dimanche dernier pour préparer leur premier match de cette compétition africaine, en déplacement. Pour ce faire, le staff du MCA prépare les joueurs en ne laissant rien au hasard. La récolte des informations sur cette équipe béninoise «inconnue» des Algériens se poursuit au moment où le coach, Nabil Neghiz multiplie les séances vidéo pour corriger notamment les erreurs commises par ses joueurs lors du dernier match contre la JS Saoura. Mieux encore, Neghiz a bien voulu disputer un dernier match amical avant de rejoindre le Bénin. Ainsi, le MC Alger rencontrera l'US Biskra demain à 15h00 au stade annexe du 5-Juillet, plus connu sous le nom de stade Hadjout. Il se trouve que c'est lors de ce dernier match, amical, que le coach Neghiz choisira son équipe-type, avant de débuter le match contre les Buffles du Bourgo, le 29 du mois en cours. Bien que le staff technique des Vert et Rouge doive nécessairement attendre le dernier moment pour choisir le «Onze» rentrant du match, dans la mesure où il faut prendre en considération le fait que les joueurs seront à Porto Nuovo, 3 jours avant la rencontre dont le premier est celui de leur arrivée. Donc, il ne restera que deux séances d'entraînement pour Neghiz, en terre béninoise, avant de choisir les joueurs qui aborderont cette rencontre. L'entraîneur doit donc voir l'évolution de ses joueurs lors du prochain match contre l'US Biskra qui se déroulera à huis clos, bien évidemment pour éviter toute propagation du coronavirus. Il faut donc corriger les erreurs commises lors du match perdu contre la JS Saoura et gagner en cohésion et en jeu collectif pour bien préparer ce premier déplacement en terre africaine dans le cadre de cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des champions. Encore faut-il noter que les fans du MCA veulent bien que leur club aille jusqu'à remporter cette prestigieuse compétition pour bien fêter le centenaire de l'équipe à l'été prochain. D'ailleurs, le coach du MCA donne bien le ton en n'hésitant pas à déclarer: «Nous irons chercher la qualification à Porto-Novo». À noter enfin que les joueurs ont effectué leur vaccin dimanche à l'hôpital Maillot de Bab-El-Oued (Alger). Le départ de la délégation du MCA au Bénin est prévu le 26 du mois en cours et l'équipe sera logée à l'hôtel Novotel, soit le même que celui où a résidé la sélection algérienne l'année dernière, avant de rencontrer la sélection béninoise.