Le match de la seconde journée de la phase des poules de la Champions africaine se présente dans des conditions particulières pour le représentant algérien, le CR Belouizdad. Contraints de recevoir les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, demain à 14h en Tanzanie, les protégés de Franck Dumas ont souffert le martyr avant de pouvoir rallier, hier à 4h du matin, Dar Es-Salaam. L'avion affrété par la compagnie aérienne, Air Algérie, devait décoller jeudi à 7h du matin à partir de l'aéroport Houari Boumediene d'Alger, mais a finalement accusé un retard de plus de 7 heures. La faute, dit-on, incombe à ladite compagnie, qui n'aurait pas accompli les formalités nécessaires pour avoir toutes les autorisations requises. Mais du côté d'Air Algérie, une source nous a fait savoir que ce retard a été accusé par les responsables du club belouizdadi, lesquels n'auraient pas fourni tous les documents nécessaires à temps pour que cette procédure puisse être accomplie dans les meilleurs délais. Mais quoi qu'il en soit, Ce sont Sayoud et consorts qui risquent de payer les pots cassés, demain à 14h face au leader du groupe. Le staff technique craint au plus haut point les répercussions de cette mésaventure, et c'est pour cela qu'il axe son travail, entre hier et aujourd'hui, sur le volet de la récupération. Sachant que les Sud-Africains imposent un rythme fort, le coach Dumas veut prendre toutes ses précautions dans ce sens, au risque de se voir surprendre sur le terrain. Chose qu'il ne veut absolument pas voir se produire, lui qui cherche à profiter du match nul entre Al Hillal et le TP Mazembe (0-0) pour prendre les commandes du groupe, en cas de victoire demain. La mission ne sera pas facile pour le champion d'Algérie en titre, d'autant plus que l'équipe évoluera avec plusieurs absences, et non des moindres. le défenseur central Zakaria Khali, le milieu de terrain, Larbi Tabti, et le buteur Hamza Belahouel souffrent de blessures et sont déclarés inaptes. Malgré toutes ces contraintes, la volonté ne manque pas chez les Belouizdadis, lesquels veulent faire face à tout afin de ravir leurs supporters. Ceux-ci attendent avec impatience une bonne réaction de leurs joueurs, afin de se maintenir sur leur série d'invincibilité entamée depuis le début de la saison en cours, toutes compétitions confondues.