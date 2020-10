D'aucuns sont unanimes à reconnaître que le travail effectué par le sélectionneur Djamel Belmadi et son staff technique est en nette évolution. Après les avis des techniciens, des spécialistes et des observateurs, le site algérien spécialisé pour les Verts, La Gazette du Fennec a accosté dans la tribune VIP du Car Jeans Stadion aux Pays-Bas, dès la fin de la rencontre face au Mexique (2-2), le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi. En résumé, celui-ci se déclare très «satisfait» sur tous les plans, surtout pour ce dernier stage des Verts qui a été divisé en deux parties: la première en Autriche, ponctuée par le match amical gagné contre le Nigeria (1-0) et la seconde aux Pays-Bas, ponctuée par le nul face au Mexique(2-2). Il faut se rappeler que l'organisation de ce stage a été très difficile à réaliser en cette période de coronavirus, qui a bouleversé le monde entier, changeant les habitudes des citoyens de toute la planète Terre. Et ce n'est qu'après de dures et harassantes négociations que, finalement, ces deux matchs amicaux contre le Nigeria, d'une part, et contre le Mexique, d'autre part, ont été confirmés. Et c'est, comme le précise si bien le président de la FAF, «grâce au travail méticuleux de l'agence Evol Sport», prestataire de l'instance fédérale algérienne dans l'organisation des matchs amicaux, que cela a finalement pu avoir lieu. Chose qui a permis à ce que cette date FIFA d'octobre soit pleinement exploitée. Bien évidemment, et avant de donner son avis d'une manière générale, le président de la FAF a tenu à dire: «Tout d'abord, bravo à l'Équipe nationale. On est très content du déroulement de ce stage à tous points de vue. Après la très belle victoire contre le Nigeria, on a assisté à un match de très bonne qualité, même si l'Algérie était dominatrice. On a joué une bonne partie de la deuxième mi-temps à 10. Nous avons tenu tête à une grande équipe du Mexique. Bravo aux joueurs, bravo au staff», a-t-il insisté. Tout aussi content qu'heureux, Zetchi a ajouté: vraiment on est content de ce stage avec deux très bons matchs après un arrêt assez important de plus de dix mois.» Saisissant l'occasion, Zetchi a affirmé: «On retiendra une très belle organisation. Je pense qu'aujourd'hui, le stage a été une réussite à 100% avec deux très belles prestations de notre sélection et maintenant place aux qualifications a la coupe d'Afrique des nations à partir du mois de novembre Inch'Allah», a conclu le premier responsable de l'instance fédérale. En effet, pour le moment, à la FAF, on ne chôme pas: on prépare d'ores et déjà les deux prochaines rencontres des Verts contre le Zimbabwe (en aller et retour) pour le compte de la 3e et 4e journée des qualifications de la CAN 2022, prévue au Cameroun. Le match aller est prévu au stade du 5-Juillet le 12 novembre prochain à 19h30 alors que le match retour est prévu à Harare le 16 du même mois. Il faut savoir qu'à la FAF ont fait des pieds et des mains pour assurer la très bonne organisation du match aller à Alger, ainsi que le déplacement des Verts à Harare, juste après la rencontre aller. Il est très important d'évoquer toutes les difficultés pour les responsables de la FAF, afin d'assurer la présence des joueurs qui seront convoqués par le staff technique dirigé par Belmadi, puisqu'ils viennent de plusieurs pays, entre autres, la France, l'Angleterre et arabie saoudite. Et comme il y a des restrictions fermes dans chaque pays à cause du coronavirus et toutes les préventions exigées, cela complique bel et bien la tâche des responsables chargés de mettre la délégation de la sélection nationale dans de très bonnes conditions.