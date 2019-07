Plus de 1000 jeunes footballeurs, relevant des catégories des moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 19 ans ont pris part aux différents tests, organisés samedi par l’Entente de Sétif. Le directeur du centre de formation de l’ESS, Nacereddine Sadi a indiqué que cette opération de prospection de jeunes talents, lancée au stade de la cité des 500 Logements, enregistre une participation «record» de 1000 jeunes footballeurs, venus de plusieurs wilayas du pays, avec l’espoir d’intégrer le centre de formation de l’Entente de Sétif, qui selon lui, s’est imposé ces dernières années comme « une référence » en la matière. Sadi a ajouté que «ces tests vont s’étaler sur plus d’une semaine, et sur plusieurs stades de la wilaya, notamment à Béni Ourtilenne, Aïn Lahdjer, Aïn Sebt, Aïn Oulman, Bougaâ, Amoucha et Bir El Arche», considérant que « cette période » devrait être « largement suffisante » à ces jeunes joueurs « pour faire étalage de l’étendue de leur talent ». Le centre de formation de l’ESS, baptisé au nom du fondateur du club «Ali Ben Aouda», fait partie des centres de formation les plus performants du football algérien, comme en témoignent les résultats décrochés par les jeunes catégories du club au cours des dernières années, notamment, le récent doublé (coupe - championnat d’Algérie, NDLR), réalisé par la catégorie des moins de 19 ans à l’issue de la saison 2018-2019.