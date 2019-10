Plus de 200 athlètes représentant 20 équipes des différentes régions, écoles et unités de l’Armée nationale populaire (ANP) prennent part au Championnat national militaire de karaté-do (kata - kumité), ouvert lundi à l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale à Zéralda (Alger). Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale, le colonel Haoues Bejaoui, a mis l’accent, sur l’« importance de la pratique sportive dans les rangs de l’ANP », soulignant que l’état-major de l’Armée a mis en place tous les moyens nécessaires pour le développement du sport militaire. Il a également appelé « les athlètes participants à faire preuve de fair-play et de loyauté durant la compétition ». La compétition qui s’étalera jusqu’au 17 octobre, verra le déroulement des épreuves de kata et de kumité dans les deux sexes. Les épreuves de kumité chez les messieurs seront disputées dans cinq catégories de poids : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg. Chez les dames, cinq catégories de poids ont également été inscrites au programme : -50 kg, -55kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg. La réunion technique et le tirage au sort de la compétition ont eu lieu dimanche.