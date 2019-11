La Fédération algérienne de natation (FAN) organise hier et aujourd’hui, à la piscine du complexe olympique « El-Baz » de Sétif, le championnat national inter-clubs de natation en petit bassin

(25 m) avec la participation de plus de 500 nageurs. Cette compétition qui constitue pour la FAN, le coup d’envoi officiel de la saison (2019-2020) enregistre la présence de 502 nageurs dont

190 nageuses de 30 clubs (les mieux classés lors de la saison écoulée), issus des ligues de wilaya d’Alger, Boumerdès, Tipasa, Blida, Sétif, Batna, Oran et Tlemcen. Lors de ce championnat programmé en 3 séances, le classement sera établi en points pour désigner les clubs devant monter sur le podium, sans remise des médailles aux nageurs vainqueurs. Lors des saison précédentes, la FAN avait pris l’habitude d’organiser ce championnat au niveau de la piscine de Bab-Ezzouar (Alger) avant de choisir la ville de Sétif pour l’édition de cette année, suite à l’homologation officielle de la piscine « d’El-Baz ». Le GS Pétroliers a été, rappelle t-on, sacré champion d’Algérie

inter - clubs, pour la saison, 2018-2019.