Les trébuches sont finies. D’autant plus que le nerf de la guerre n’a pas manqué. La budgétisation des infrastructures sportives et la mise à niveau d’autres à Oran ont nécessité la mobilisation de plus de 800 millions de dollars. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, en évoquant les préparatifs des Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran en 2021, sujet principal de sa visite, d’ailleurs, qu’il a rendue jeudi dans cette ville pour s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers lancés à cet effet. Sur sa lancée, il a ajouté que « l’Algérie a prouvé qu’elle demeure un meilleur partenaire du Comité international des Jeux méditerranéens à travers tout cet investissement que sont en train de consentir les pouvoirs publics ». Il explique que « ces infrastructures sportives transformeront Oran en un véritable pôle sportif, appelé dans un proche avenir à accueillir des compétitions sportives internationales de haut niveau ». Telles sont, en somme, les déclarations phares du MJS ayant également abordé la question liée à l’avancement des travaux dans les différents chantiers pour lesquels il dira que le projet devait être réceptionné dans sa totalité en juin 2020 ». En ce sens, Bernaoui n’a pas dissimulé sa « satisfaction des progrès réalisés dans ce registre ». Au passage, il a rassuré en affirmant que « jusque-là, l’Etat a honoré tous ses engagements financiers vis-à-vis des entreprises réalisatrices, qui n’ont désormais aucun prétexte pour justifier un éventuel retard dans la livraison de ces infrastructures ». En tenant de tels propos, le ministre s’est adressé implicitement à l’entreprise en charge de la réalisation du projet, avant d’être explicite en ce sens, en insistant auprès des responsables de l’entreprise chinoise, MCC de faire preuve de son engagement en « honorant, à son tour ses engagements, afin de permettre au comité d’organisation des JM de mettre les nouveaux équipements sportifs à l’essai comme exigé par le CIJM. » Le projet est de portée importante, sa conception est, selon ses promoteurs, porte dans ses dimensions des visions futuristes. Le ministre en a saisi l’opportunité pour constater de visu les travaux de dotation de terrain du stade de football d’une pelouse naturelle de qualité hybride, ainsi qu’une piste d’athlétisme. Sur les lieux, il s’est adressé à l’entreprise sous-traitante l’appelant à revoir les délais de livraison de la pelouse, malgré quelques contraintes soulevées par l’entreprise en question. Et pour cause, explique le ministre en affirmant que « nous envisageons d’organiser dans ce stade d’Oran une rencontre de la sélection algérienne en juin prochain ». « Nous voulons que le planning arrêté avec les autorités concernées pour la livraison de tous les équipements du stade soit respecté », a-t-il plaidé, ajoutant que « les JM d’Oran seront un évènement qui concernera tous les Algériens. D’ailleurs, nous avons prévu que des jeunes des différentes régions du pays, notamment du Sud, fassent partie des bénévoles qui contribueront dans l’organisation de ces jeux ». Le complexe en question comporte, entre autres, un stade de football de 40.000 places, un stade d’athlétisme de 4 500 places, une salle omnisports de 6 000 places et un centre nautique, composé de trois bassins, dont deux olympiques et un troisième semi-olympique de 2.000 places.