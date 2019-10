L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, a assuré mardi qu'il reprendra le service avec son club, le 19 octobre lors du match contre Reims, pour le compte de la 10e journée du championnat français de football de Ligue 1, rapporte le journal Midi Libre. «Je vais montrer que je suis un guerrier et je serai là contre Reims, prochain match, le 19 octobre en Champagne», a déclaré Delort qui manquera, par contre, les deux matchs amicaux de la sélection algérienne, contre la RD Congo, ce soir au stade Mustapha-Tchaker à Blida, et le 13 octobre face à la Colombie, à Lille. Delort s'était blessé aux adducteurs samedi lors de la victoire des Pailladins face à Monaco (3-1) pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. «Andy s'est fait mal à l'adducteur et à l'aine. Il soufrerait d'une petite lésion à l'adducteur droit, sans arrachement. On va essayer de le soigner rapidement», a expliqué l'entraîneur de Montpelier, Michel Der Zakarian au quotidien. Delort avait quitté le terrain à la 56e minute, après s'être blessé en inscrivant le troisième but de la rencontre (le 40e de sa carrière en L1), sur un centre du meneur de jeu Florent Mollet. Il a été remplacé peu après par le vétéran sénégalais Souleymane Camara. Delort avait bénéficié seulement de 10 jours de vacances au cours de l'intersaison après avoir remporté, avec l'Algérie, la coupe d'Afrique des nations. L'international algérien, qui aura 28 ans dans quelques jours, avait été appelé pour la coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2019), au dernier moment par le sélectionneur Djamel Belmadi, peu après avoir obtenu sa naturalisation.