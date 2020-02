L’ailier algérien de Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat, est sorti samedi sur civière à la 79’ de jeu face à Angers après un choc avec le joueur tchadien Casimir Ninga, qui a levé son pied lors d’un duel en touchant dangereusement l’international algérien au visage. Cette action a mis l’ex-usmiste K.-O. Il a été tout de suite remplacé par Koné, qui a inscrit le but de la victoire (1-0). Le joueur angevin a bien entendu été expulsé. On craignait dès lors le pire pour « Zinou », finalement c’était plus de peur que de mal pour l’attaquant Nîmois, qui a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux, qui rassure. Ferhat a été touché au niveau de son œil droit. Il s’en est sorti de ce choc avec quelque points de suture et une arcade enflée. « Il a l’arcade sourcilière pétée. Il a fallu lui faire quelques points. J’espère que cela ne sera pas trop grave. Il est un peu sonné et il a mal », avait déclaré l’entraîneur Bernard Blaquart au sujet de Ferhat après le match contre Angers.