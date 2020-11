Durant le match entre la formation de Damac et d’Al Shabab, l’entraîneur algérien Noureddine Zekri a fait un malaise en direct devant les caméras. Il a fait un malaise pendant qu’il était assis sur le banc de touche. L’Algérien n’a pas supporté la tension du match et s’est écroulé avant de recevoir les premiers soins. Finalement il a été évacué sur une chaise roulante, mais plus de peur que de mal pour Zekri, qui a été emmené par précaution à l’hôpital pour observation.