Le milieu de terrain Mohamed-Réda Boumechra a prolongé son contrat avec l'USM Alger jusqu'en 2023, a annoncé le club algérois de Ligue 1 de football jeudi sur sa page Facebook. Outre Boumechra (23 ans), le club des Rouge et Noir avait annoncé la veille la prolongation jusqu'en 2024 du contrat du défenseur central, Adam Alilet (21 ans) et celui du milieu de terrain Oussama Chita jusqu'en 2023. même chose pour le jeune gardien de but, Abdelmoumen Sifour, et Yacine Aliane. Dans l'objectif de préserver l'ossature de l'équipe, la direction du club avait prolongé les contrats des cadres de l'équipe, à l'image du gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche, de l'attaquant Aymen Mahious, du milieu de terrain Hamza Koudri, et du défenseur Abderrahim Hamra. En revanche, l'USMA s'est passée des services de plusieurs joueurs entre autres, les défenseurs Redouane Chérifi et Walid Aredji, et le gardien de but Ismaïl Mansouri. Par ailleurs, 6 joueurs espoirs ont été promus en équipe première. Il s'agit d'Aliane Yacine, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine, Louanchi Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouahab Wassim. Le club algérois a disputé mercredi son premier match amical en cette période d'intersaison, face à la JS Saoura (0-0) au stade de Zéralda (Alger). Les Rouge et Noir devraient disputer au moins 5 matchs amicaux avant d'entamer la nouvelle saison, avec au menu la Supercoupe d'Algérie, programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis le début du championnat de Ligue 1 dont la première rencontre aura lieu face à l'ES Sétif au stade Omar-Hamadi.