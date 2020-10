Les joueurs de la JS Kabylie poursuivent leur regroupement dans la ville de Zéralda où ils séjournent avec un effectif au grand complet. Des rencontres amicales sont au programme, dont certaines ont déjà été jouées à l'instar de la confrontation face à l'US Biskra qui a vu les poulains de Zelfani l'emporter par la plus petite des marges. Pour sa cinquième joute amicale, la JSK affronte le Paradou AC au stade de Hydra. Une rencontre de préparation qui permettra au staff technique d'évaluer le niveau du groupe, notamment sur le plan de la cohésion. Ce match face à une équipe technique constituera un bon test pour les jeunots de Zelfani qui auront l'occasion de bien huiler leurs automatismes. Toujours au chapitre des préparations et des nouvelles de l'effectif, il convient de noter l'arrivée de l'attaquant libyen Al Tubal, qui a passé un long séjour chez lui à cause de la pandémie de coronavirus. Un communiqué du club affirmait qu'Al Tubal a rejoint la frontière algérienne en provenance de la Tunisie. Il a rejoint l'hôtel AZ à Palm Beach où il passera la période de confinement. Par ailleurs, il convient de noter que des voix persistantes au niveau de la direction insistent sur la nécessité d'un dernier stage réclamé par le coach Zelfani. Ce dernier a fait cette demande pour peaufiner sa feuille de route et avoir une idée précise sur les capacités de ses joueurs. Ces dernières retouches lui permettraient de sortir la liste des joueurs qui composeront son effectif en vue de la prochaine saison. Pour cette saison justement, tout indique que l'entraîneur de la JSK aura l'embarras du choix grâce au recrutement effectué. La direction du club n'a pas recruté de joueurs connus, mais elle a plutôt privilégié les jeunes talents. Pour se faire, celle-ci a puisé dans son cru avec l'arrivée de près d'une dizaine de jeunes joueurs, mais aussi des recrutements venus de plusieurs clubs des divisions inférieures. De toute manière, Zelfani a exprimé sa totale satisfaction des joueurs après les avoir vu à l'oeuvre lors des stages bloqués effectués depuis la reprise. Enfin, rappelons que l'avant-centre Hamza Bannouh ne fait plus partie des effectifs de la JSK. En effet, dans l'affaire qui oppose le joueur à la JSK, ce dernier a saisi la CRL après sa libération par le club et la JSK à eu au final gain de cause.