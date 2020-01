Les sélections algériennes des U17 et U20 de football effectueront plusieurs stages en prévision des prochaines échéances officielles dont les qualifications de la CAN-2021 de leurs catégories respectives. Selon la FAF, une planification a été mise en place par la DTN en concertation avec les staffs techniques des sélections nationales afin de préparer ces dernières dans les meilleures conditions possibles à ces échéances. La sélection U20 effectuera deux stages, le premier d’évaluation qui s’est achevé, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) et le second de préparation du 12 au 20 janvier également au CTN. La sélection U17 a effectué pour sa part un stage d’évaluation du 25 au

28 décembre 2019 au CTN en attendant d’autres regroupements. Pour rappel, la CAF avait décidé de faire jouer les éliminatoires des prochaines éditions de la CAN U17 et U20 sous forme de tournois zonaux (Algérie dans la Zone 1 UNAF). En ce qui concerne les dates des éliminatoires zonales U17, elles devront être jouées dans la période du 15 juin au 31 juillet 2020. Quant aux éliminatoires zonales U20, elles devront être jouées dans une des deux périodes suivantes :

1er octobre au 21 octobre 2020 ou du 4 au 24 novembre 2020. D’autre part, et afin de préparer la future sélection nationale des U15, et en plus de la supervision des matchs de championnat de jeunes (26 matchs observés à ce jour), le staff technique national se déplacera dans neuf (09) régions pour des plateaux de prospection durant la période allant de décembre 2019 au 2 mars 2020.