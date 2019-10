Les fédérations algériennes d’athlétisme, d’escrime et de natation ont signé, mardi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, des conventions avec le Complexe olympique Mohamed Boudiaf du 5-Juillet (Alger) pour mettre nombre de structures du complexe à la disposition des sélections nationales.

La caisse du complexe sera renflouée en raison de la location de ses structures sportives à ces fédérations en vertu d’« un contrat de location ».

Le stade d’athlétisme olympique du 5-Juillet (Sato) sera désormais mis à la disposition de la fédération d’athlétisme, la piscine semi-olympique aux jeunes catégories de la natation, alors que la salle omnisports du centre féminin de Ben Aknoun sera exploitée par l’équipe nationale d’escrime.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a déclaré : « Puisque le complexe olympique Mohamed Boudiaf pâtit des faibles revenus financiers et les fédérations se plaignent, à leur tour, du manque des structures sportives pour effectuer leurs préparations, je crois que les conventions signées aujourd’hui sont bénéfiques et positives et pour le ministère et pour les fédérations. » Et d’ajouter : « Le meilleur client du complexe olympique qui est un bien de l’Etat sont les fédérations et ce conformément au principe «gagnant- gagnant» C’est un plan d’action que j’ai évoqué auparavant qui concerne le volume d’entraînements, l’exercice des sports au sein des structures sportives, la rentabilité et la mise de ces structures à la disposition des sélections nationales pour garantir la stabilité. » « L’Etat ne peut pas continuer à financer le complexe qui emploie 580 salariés. Cette structure sportive de haut niveau devra trouver d’autres ressources financières afin d’assurer l’entretien et les salaires des employés », a-t-il avancé, faisant savoir que « les revenus des tickets en Algérie sont symboliques ».

A cette occasion, les présidents des fédérations sportives nationales se sont félicités de la teneur des conventions signées, qui, disent-ils, « donneront un nouvel élan au sport algérien et contribuent également à résoudre un grand problème dont souffrent ces instances depuis des années, à savoir le manque flagrant en matière de centres de préparation et d’entraînements des sélections nationales ».