Plusieurs arrestations, dont notre confrère Rachid Belarbi, ont été opérées dans les rangs des supporters du MCO lorsque ces derniers ont tenté d’organiser, jeudi en fin de journée, une marche dans la ville d’Oran. Plusieurs d’entre eux ont été relâchés tard dans la nuit après avoir été auditionnés. C’est un événement à la fois particulier et concluant, comparativement à la marche de la semaine dernière et pour lequel ont appelé plusieurs supporters ayant lancé le mot d’ordre sur les réseaux sociaux appelant les Oranais à se regrouper et organiser leur marche dans un contexte marqué par le confinement, celui-ci interdisant toutes les formes de rassemblements. Cette marche a été avortée par les policiers ayant investi, en nombre, les coins principaux de la ville avant de passer à l’action en procédant à des interpellations dès que la foule a commencé à se constituer. Dans leur démarche, les supporters des Rouge et Blanc n’en reviennent pas en ne lâchant pas prise quant à leurs revendications comprenant deux points principaux, le départ inconditionnel des actuels dirigeants du club et la mise en place d’une société nationale devant prendre en main la gestion en rachetant les parts des actionnaires. Ces derniers, traités de tous les noms d’oiseaux, sont accusés de tous les maux qui frappent le club. Ils n’en démordent pas non plus dans leurs cris de détresse qu’ils lancent vis-à-vis des pouvoirs publics, en particulier le MJS l’invitant à intervenir pour mettre un terme à ce qui est qualifié localement de «la grande arnaque dont fait l’objet le club». Ils sont partis pour revenir de nouveau n’apportant rien de plus, hormis leurs conflits d’intérêts prenant, par leur entêtement, en otage le club. Ainsi donc, ils dénoncent de fond en comble le maintien en place des actionnaires principaux du club, à savoir Mehiaoui, Djebbari, Belhadj, Benamar et Belabès. «Ce serait une provocation de plus que ces derniers prennent les commandes du club», dira un supporter, ajoutant que «le Mouloudia est l’histoire d’un club de football et non un royaume ni une propriété privée». Et à plusieurs autres de réitérer le caractère populaire de leur club, ce dernier est, selon eux, loin de constituer l’objet de spéculations, ni de surenchère ni encore moins d’adjudication. «Le club des hommes libres n’est ni à céder aux prédateurs, ni à miser, ni à hypothéquer son avenir», enchaîne un autre supporter, jurant par tous les saints que le club reviendra de droit aux Hamraoua et tel que voulu par ses supporters et non comme décidé par Mehiaoui et consorts. Cette série d’actions déclenchées après l’installation du nouveau conseil d’administration, vise, selon des supporters des Rouge et Blanc, à hausser la pression de la rue de sorte à attirer l’attention des pouvoirs publics quant à mettre en place la société nationale à la tête du club. D’autant plus, croient plusieurs supporters, les actions menées dans le passé ont fini par payer notamment durant le règne de Belhadj, ce dernier a, après plusieurs marches organisées en 2019, été évincé et remplacé par Chérif El Ouezzani avant que celui-ci ne soit écarté à son tour par les actionnaires revenus par la grande porte après l’installation du nouveau conseil d’administration.