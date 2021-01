Au-delà de la volonté de le faire signer au PSG, Mauricio Pochettino possède une réelle affection pour Lionel Messi. Ce dernier, en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone est annoncé avec insistance du côté de Paris. Évidemment, Mauricio Pochettino n'a pas pu couper à la question sur Messi dans une interview parue dans AS. Les deux hommes ayant joué pour les Newell's Old Boy en Argentine, le journaliste a demandé à l'entraîneur parisien s'il connaissait quelque chose sur Messi que tout le monde ignore: «Il n'y a plus rien à dire. Je le respecte et l'admire tellement que je préfère ne jamais rien dire, ni me référer à lui. C'est le meilleur hommage que vous puissiez rendre à quelqu'un.» Et lorsqu'on lui demande s'il aime Messi, Pochettino répond sans hésitation: «Les mots ne sont pas nécessaires.» L'entraîneur argentin serait donc le plus heureux des hommes si Lionel Messi signait au PSG.