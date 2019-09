Interrogé sur la possibilité de le voir débarquer au Real Madrid, Mauricio Pochettino n’a pas écarté d’un revers de la main cette hypothèse : « Rejoindre le Real Madrid ? Pourquoi pas. Mais peut-être dans un an », a-t-il réponde lors de la cérémonie des Best Fifa, rapporte le journal anglais The Independent. Depuis quelques jours les rumeurs d’un limogeage possible de Zinedine Zidane parcourt les journaux espagnols, et en Angleterre certains voient déjà le technicien argentin quitter Tottenham où il ne serait pas satisfait du recrutement effectué pendant l’été. Outre Mauricio Pochettino, le nom de José Mourinho, qui n’a plus travaillé depuis décembre dernier et son départ de Manchester United est également cité. Une chose est sûre : la pression est sur les épaules de Zinedine Zidane et les prochaines échéances en Ligue des Champions pourraient déterminer son avenir sur le banc madrilène.