Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a livré un indice sur ses intentions. Dans le cadre d’un entretien accordé au journal El Pais, l’Argentin n’a pas fermé la porte à une arrivée sur le banc du FC Barcelone, en conclusion de ses explications sur ses propos polémiques lâchés en 2018. « Il faut bien l’expliquer. J’étais à Barcelone cette année-là et j’ai rencontré Bartomeu dans un bar. Nous nous sommes salués car nous emmenions les enfants dans la même école et nous avons parlé pendant cinq minutes. Cela a suscité une rumeur qui a déclenché des alertes car il y avait plus d’équipes qui nous voulaient. Quand elles m’ont demandé, j’ai voulu régler le problème de manière drastique. Je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. Vous pouvez dire les choses différemment. L’Espanyol m’a fait un nom. Mais je ne suis pas arrogant et je n’aimais pas faire une telle déclaration. Peut-être que maintenant je ne le ferais pas car dans la vie on ne sait jamais ce qui va se passer. » Pour l’heure, le Barça continue de faire confiance à Quique Setien, en dépit du titre de champion d’Espagne décroché par le Real Madrid.