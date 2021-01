Non, «seule la victoire» ne compte pas pour Mauricio Pochettino. Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, l'Argentin espère gagner avec style du côté de la capitale française. «Paris est un des plus grands clubs du monde, et dans un club comme celui-là, seule la victoire ne compte pas. Il faut gagner bien sûr, mais avec la manière. Les joueurs sont quelques-uns des meilleurs ici, ce sont les acteurs principaux et ils doivent aimer ce qu'ils font sur le terrain, c'est un aspect très important», a souligné l'ancien coach de Tottenham sur le site officiel du club francilien.