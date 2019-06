Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus Turin sur ce mercato d’été, le milieu de terrain Paul Pogba a annoncé publiquement son intention de quitter Manchester United. Le Français met ainsi une grosse pression sur les Red Devils. Paul Pogba veut partir de Manchester United. Le feuilleton Paul Pogba va prendre une nouvelle dimension !

Manchester United a prévenu l’agent du milieu de terrain, Mino Raiola, que le Champion du monde était considéré comme instranférable sur ce mercato d’été. Sauf que de son côté, l’international français, courtisé par le Real Madrid et la Juventus Turin, a bel et bien l’intention de mettre les voiles ! Pogba annonce son envie de partir ! En effet, dans les colonnes du sérieux média britannique The Guardian hier, le milieu de terrain de 26 ans a annoncé son envie de quitter les Red Devils à l’occasion de cette période des transferts. «Comme vous le dites, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de réflexion aussi. Cela fait trois ans que je suis à Manchester et j’ai connu de bons mais aussi de mauvais moments, comme tout le monde», a-t-il estimé. «Après cette saison et tout ce qui s’est passé, je pense que pour moi ça pourrait être le bon moment d’avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça : avoir un nouveau challenge ailleurs», a fait savoir le natif de Lagny-sur-Marne. Une sortie médiatique qui confirme les informations dévoilées par le Daily Mail, Pogba compte bien forcer son départ de MU. Le Real s’avance en grand favori. Sauf surprise, le Real dispose de la préférence du Tricolore pour un transfert cet été.