Le Français fait partie des prétendants au brassard, selon les propos tenus par son coach, Ole Gunnar Solskjaer, à la fin de la rencontre amicale face à Perth (victoire 2-0). « Nous avons pas mal de possibilités, et lorsque la saison commencera, nous annoncerons qui sera le capitaine. Paul (Pogba) est dans la course, pas besoin d’expliquer pourquoi il l’est. Nous en discuterons plus tard. » A noter que Paul Pogba a disputé 45 minutes lors de ce match amical face à la formation australienne. Le Champion du monde est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.