Après la défaite à domicile contre Arsenal (0-1) dimanche en Premier League, Paul Pogba (27 ans, 6 matchs en Premier League cette saison) a assumé ses responsabilités. Le milieu de Manchester United, auteur de la faute sur Hector Bellerin qui a amené le penalty décisif, admet que son erreur a plombé son équipe. « On est énervés, on n’attendait pas ce résultat. On doit faire beaucoup mieux, l’équipe, moi personnellement sur cette faute, a avoué le Français sur RMC Sport. C’est une victoire donnée, on leur a donné la victoire. On doit faire beaucoup mieux avec le ballon aussi. Ce sont les détails qui font gagner les matchs, ils ont été meilleurs que nous sur ça, sur une erreur de ma part. J’en prends la responsabilité. » « Comment c’est arrivé ? Je reviens d’une course, je vois qu’on fait l’appel derrière moi et je pensais que j’allais avoir la balle. Je voulais juste la toucher devant et la mettre en corner, la toucher avant lui. Mais il est passé devant moi, c’est une erreur bête », a regretté le Red Devil.