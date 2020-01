Absent pendant quasiment trois mois en raison d’une blessure à la cheville, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba (26 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) a finalement décidé de se faire opérer après avoir ressenti des douleurs à la suite de son retour en décembre. Et selon les informations du média britannique le Daily Mail, l’international français va devoir observer une période de repos de six semaines, soit jusqu’à mi-février. En vue de l’Euro 2020 avec l’équipe de France, le champion du monde tricolore devra ensuite cravacher pour retrouver une bonne forme physique et son meilleur niveau. Et en attendant, l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer va devoir composer sans lui...