Paul Pogba fait plus parler de lui sur le marché des transferts que sur le terrain cette année. Et pour cause, l’été dernier, le Français avait dit, lors d’une tournée promotionnelle en Asie, qu’il était peut-être temps pour lui de changer de destination et de trouver un nouveau challenge. Finalement, il est resté à Manchester United, alors que le Real Madrid lui faisait les yeux doux. Dans la foulée ou presque, il s’est blessé, notamment à la cheville. Cette saison, il ne compte que sept matchs de Premier League dont cinq, en tant que titulaire, c’est trop peu pour celui qui est censé être le meilleur milieu de terrain de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Ces derniers jours, Mino Raiola, son agent, s’est exprimé dans la presse et a annoncé qu’un potentiel départ (ou retour) pour la Juventus pouvait être d’actualité. « Comme pour Ibra (revenu à Milan cet hiver, NDLR), l’Italie est aussi une deuxième maison pour Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l’Euro... Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s’échapper maintenant si les choses ne vont pas bien... », a-t-il expliqué. Mais ce n’est pas tout. Ce samedi, nous apprenions que la Vieille Dame avait un plan afin de le récupérer. Les Juventini prépareraient un package composé de 150 millions d’euros plus deux joueurs : Adrien Rabiot et Aaron Ramsey. Une belle offre qui pourrait bien évidemment intéresser les Red Devils d’autant que la somme annoncée parait bien haute comparativement à celles que nous avions pu voir lors du dernier mercato d’été et des offres du Real Madrid. Mais ce n’est pas tout. En effet, d’après les informations du Telegraph, l’histoire va un peu plus loin que cela et Mino Raiola aurait d’ores et déjà entamé des négociations avec les dirigeants de la Juventus Turin afin de faire revenir La Pioche au bercail, puisque c’est le club où il a évolué entre 2012 et 2016. Après l’Euro, où Pogba évoluera avec les Bleus de Didier Deschamps, on devrait encore beaucoup parler de lui dans les gazettes spécialisées.





PSG

Le doute plane toujours sur Neymar

Demain, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Avant ce choc, le club de la capitale a fait match nul 4-4 contre Amiens (25e journée de Ligue 1). Un match qu’a raté Neymar, encore trop juste. L’attaquant brésilien, touché contre Montpellier, n’a plus joué depuis le 1er février, n’est donc pas encore sûr de jouer mardi. Après la rencontre au Stade de la Licorne, son entraîneur Thomas Tuchel a en effet expliqué que l’ancien joueur du Barça était toujours incertain.

«Je ne peux pas le dire aujourd’hui (concernant la présence du Brésilien en Allemagne, NDLR). On doit encore attendre l’entraînement de demain. Mais juste après ce match, on parle de Neymar et de Dortmund...», a expliqué le technicien allemand au micro de Canal +. Il va donc encore falloir patienter pour savoir si Neymar sera de la partie.

Arsenal

Le club fixe le prix d’Aubameyang

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang fait l’objet de spéculation autour de son avenir à partir de l’été prochain, le club d’Arsenal aurait fait savoir aux clubs intéressés le prix pour lequel il était disposé à vendre son attaquant. Convoité par le FC Barcelone, le Real Madrid, mais aussi l’Inter Milan, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal l’été prochain. Surtout si les Gunners ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions. En prévision d’un possible départ, le club londonien aurait fixé le prix de vente pour son attaquant qui reste sous contrat jusqu’en juin 2021. Selon le Daily Express, ce prix serait d’environ 80 millions d’euros.

Naples

Gattuso punit Allan

C’est bien connu, Gennaro Gattuso était un joueur de caractère sur le terrain. Sur le banc, l’ancien Milanais n’a pas beaucoup changé et Allan (29 ans, 21 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) vient de l’apprendre à ses dépens. Le milieu de terrain de Naples a été écarté du groupe pour le déplacement de son équipe à Cagliari hier en championnat. Le coach napolitain estime que son joueur ne s’est pas entraîné correctement. «Il reste à la maison. Il ne s’est pas entraîné comme je le souhaitais. S’il s’entraîne bien comme je le veux, il sera de retour la semaine prochaine, sinon il restera à la maison pour le déplacement à Brescia (le 21 février lors de la prochaine journée de championnat)», a indiqué Gattuso. Naples vit une saison compliquée. Son entraîneur compte sur des joueurs concernés à 100% pour redresser la barre. Il a estimé que ce n’était pas le cas d’Allan ces derniers jours.

Real Madrid

Vers une offre de 215 millions d’euros pour Sterling

C’est une petite bombe qui a frappé le football européen samedi. L’UEFA a effectivement sanctionné Manchester City jugé coupable de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier. Résultat, les Citizens ont été exclus de toute compétition européenne pour deux saisons. Par conséquent, plusieurs joueurs pourraient être poussés au départ dans les prochaines semaines et le Real Madrid pourrait bien en profiter pour réaliser un énorme coup. En effet, selon les informations du Sun, le Real Madrid pourrait lancer une offensive d’envergure pour Raheem Sterling. Une offre avoisinant les 215 millions d’euros serait même en prévision pour l’international anglais dont l’avenir va nécessairement se poser dans les prochains mois suite à l’exclusion de Manchester City de toutes les compétitions européennes. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Citizens, Raheem Sterling pourrait donc être l’une des premières stars mancuniennes à partir.

Manchester City

Klopp est désolé pour Guardiola

L’UEFA a annoncé vendredi l’exclusion de Manchester City pour deux ans de toutes compétitions européennes. Interrogé sur le sujet en marge de la victoire à Norwich (1-0) samedi, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s’est dit « désolé » pour son homologue mancunien Josep Guardiola. «Ce fut un choc quand j’ai appris la nouvelle, a reconnu le coach des Reds au micro de Sky Sports. J’ai toujours admiré ce que Guardiola faisait, ce qu’ils font et cela ne va pas s’arrêter maintenant. Je peux imaginer que dans un moment comme ça, c’est très difficile à comprendre pour les sportifs. Je suis vraiment désolé pour eux pour être honnête, pour Pep et les joueurs, mais ça ne les aidera pas, je pense.» Largué par Liverpool en championnat avec 25 points de retard, Manchester City traverse une période délicate et l’avenir de certains joueurs pose question avec cette sanction. Pour rappel, le club mancunien a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

FC Barcelone

Le Barça va pouvoir recruter dès maintenant

Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone va bien pouvoir recruter un attaquant. Le règlement précise bien qu’en cas d’une blessure causant une indisponibilité égale ou supérieure à cinq mois d’absence, (cela, ndlr) autorise un club à signer un joker médical. Seule condition : ce dernier doit jouer en Espagne ou être libre de tout contrat. Mais il fallait encore attendre le feu vert de la Liga, qui devait examiner le dossier Dembélé de plus près avant d’autoriser les Catalans à recruter. Et selon Radio Marca, c’est désormais chose faite, et le Barça a obtenu l’autorisation nécessaire. Le champion d’Espagne en titre va donc pouvoir s’offrir un attaquant dans les jours à venir, et toujours selon la radio, Angel Rodriguez (Getafe) est le joueur le mieux placé pour renforcer le secteur offensif blaugrana.