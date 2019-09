Durant le mercato estival, Manchester United a rejeté en bloc les multiples offres formulées pour Paul Pogba. Le club anglais a résisté aux assauts du Real Madrid et l’international français est finalement resté en Premier League contre son gré. Mieux, le club mancunien souhaite conserver sa plus grosse star le plus longtemps possible. Les Reds Devils songeraient à prolonger le bail de Paul Pogba expirant en juin 2021. Une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires assortie d’une belle dévalorisation salariale. Le but de la manœuvre est clair : dissuader les courtisans et faire ravaler au Français ses envies de départ. Mais Paul Pogba ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Et le média britannique The Sun jette un pavé dans la mare, assurant que le joueur de 26 ans écarterait une éventuelle prolongation de bail avec Manchester United. Car dans le fond, le milieu de terrain ne renonce pas à sa volonté de « relever un défi ailleurs ». Une décision qui risque de faire les affaires de ses courtisans. Le Real Madrid et la Juventus seraient toujours à l’affût dans ce dossier.