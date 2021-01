Auteur de performances très abouties ces dernières semaines, le milieu de terrain Paul Pogba a retrouvé sa place de titulaire à Manchester United. En forme, l'international français en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs, à commencer par les consultants britanniques qui le critiquent régulièrement pour ses excentricités capillaires. «Je serai toujours moi-même. Les gens doivent le comprendre. Je ne changerai pas, c'est moi. Que tu m'aimes ou pas, c'est comme ça, c'est moi, Paul. Des gens m'aimeront, d'autres non, a glissé La Pioche à l'antenne de Sky Sports. Je pense aux personnes que je rends heureux, à qui je donne le sourire. Les gens qui ne m'aiment pas, qui critiquent ma manière de jouer, qui critiquent ma coupe de cheveux, qui disent que je suis surcoté, ça n'a pas d'importance, c'est leur opinion. Gardez-là, ça me donne envie de travailler encore plus. Alors je les remercie.» On peut compter sur le Champion du monde 2018 pour répondre également sur le terrain à l'occasion du choc contre Liverpool aujourd'hui à 17h30.