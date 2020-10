Il y a un peu plus d'un an, Paul Pogba (27 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) n'avait pas caché publiquement son envie de rejoindre le Real Madrid. Finalement retenu par Manchester United, le milieu de terrain français était resté en Angleterre, mais il n'a pas fait une croix sur un futur transfert en Espagne. «Oui, c'est un rêve pour moi. Pourquoi pas, un jour?», a glissé l'international tricolore en conférence de presse jeudi. Avant de préciser qu'il se sentait bien actuellement chez les Red Devils: «Je suis à Manchester et j'aime mon club. Je prends du plaisir et je vais tout faire pour remettre le club où il doit être.»