Tuttosport annonce que le Champion du monde 2018, Paul Pogba, pourrait quitter Manchester United pour la Juve. Il y a quelques jours, l'agent du joueur, Mino Raiola, avait annoncé que Pogba resterait encore en Angleterre et qu'il pourrait signer une prolongation de contrat. Cependant, depuis cette déclaration, rien ne s'est réellement passé. Pogba est toujours un joueur de United mais il n'a pas prolongé comme l'avait déclaré son agent. Le quotidien explique que le Français est très intéressé à l'idée d'être entraîné par son ancien coéquipier italien, Andrea Pirlo. Cela fait déjà un an que la presse italienne insiste sur le fait que Paul Pogba veuille rejoindre (à nouveau) la Juventus. Info ou into? Le temps le dira.