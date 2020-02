Retenu l’été dernier malgré son désir de quitter Manchester United, le milieu de terrain Paul Pogba n’a pas changé d’avis. Selon les informations du Manchester Evening News, l’international français a récemment confirmé à ses partenaires chez les Red Devils qu’il avait l’intention de mettre les voiles en juin prochain. Courtisé par le Real Madrid et la Juventus Turin, l’ancien Havrais ne se montre pas convaincu par le projet de MU et souhaite rejoindre un club plus ambitieux pour la suite de sa carrière. Et cette fois-ci, l’actuel 7e de Premier League pourrait laisser filer Pogba, sous contrat jusqu’en juin 2021, dans l’hypothèse d’une belle offre.